Vergi İndirimleri Tam Zamanında Yapılmış Bir Uygulamadır"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin, "Mobilya, beyaz eşya, otomotiv ve inşaat gibi istihdam yoğun sektörlerde yapılan vergi indirimleri, bu sektörlerde yaşanan tıkanıklığı gidermesi ve piyasaların rahatlaması bakımından tam zamanında yapılmış bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan belirli sektörlere ilişkin vergi indirimlerini değerlendirdi.

Alınan kararın çok isabetli olduğuna dikkati çeken Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımıza üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Mobilya, beyaz eşya, otomotiv ve inşaat gibi istihdam yoğun sektörlerde yapılan vergi indirimleri, bu sektörlerde yaşanan tıkanıklığı gidermesi ve piyasaların rahatlaması bakımından tam zamanında yapılmış bir uygulamadır. İş dünyasının bu yönde hem talepleri vardı, hem de beklentileri vardı. Bizim de bu sektörlerde ciddi manada faaliyet gösteren üyelerimiz var. Özellikle mobilya meslek komitemiz başta olmak üzere, inşaat ve elektrikli ev aletleri komitelerimizden gelen talepleri Odalar ve Borsalar Birliğine ve ilgili bakanlıklarımıza iletmiştik. Bu manada taleplerimizin karşılık bulması bizleri ziyadesi ile memnun etti. Bu vergi indirimleri de kamu-özel sektörün birlikteliğinde tespit edilip, çözüm üretilmiş konulardan bir tanesidir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kamu-özel sektör birlikte çalışır, istişare ve ortak akılla hareket edersek başaramayacağımız iş yoktur. Bunun örneklerini son birkaç yıl içerisinde defalarca yaşadık."

Alınan kararların enflasyonla mücadeleye de olumlu yansıyacağına değinen Başkan Büyüksimitci, alınan kararların zaten bu yönde olduğunu, piyasaların canlanmasının ekonomik büyümeyi beraberinde getireceğini, piyasaların da oturması ile enflasyonun da düşüş trendine geçeceğini belirtti.