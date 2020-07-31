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Vergi indirimleri KOBİ'lere nefes aldıracak

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni vergi indirimlerine ilişkin, "Bu karar, bizim gibi KOBİ'ler ve esnafın yıl sonuna kadar nefes almasına katkı yapacaktır.

Vergi indirimleri KOBİ'lere nefes aldıracak
31.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:41

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni vergi indirimlerine ilişkin, "Bu karar, bizim gibi KOBİ'ler ve esnafın yıl sonuna kadar nefes almasına katkı yapacaktır." değerledirmesinde bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ekonomik faaliyetlerin hızla normalleşmeye dönmesine katkı sağlanması amacıyla bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi indirimleri uygulanacak.

İlker Önel, karara ilişkin yaptığı açıklamada, bu adımın piyasaların canlanması ve ekonominin normalleşmesi adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Salgın sürecinde ekonomik anlamda küçülen cirolar ve artan masraflar ile esnaf ve tüccarın yorulduğunu belirten Önel, "Bu karar, bizim gibi KOBİ'ler ve esnafın yıl sonuna kadar nefes almasına katkı yapacaktır. Kovid-19 nedeniyle etkilenen işletmelerin hızlı bir şekilde normalleşmesi için atılan adımların çok yararlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Önel, özellikle esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı ve işletmeler üzerinde ciddi bir maliyet kalemi olan iş yeri kiralamalarında uygulanan gelir vergisi stopajının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldüğüne dikkati çekerek, "Bu vergi indirimleri başta KOBİ'ler ve küçük esnafı rahatlatacağı gibi aynı zamanda maliyetlerde de ciddi azalmayı sağlayacak. Diğer taraftan piyasa koşullarına bağlı olarak hizmetlerde ve ürünlerde fiyat indirimlerine sebep olacağı için enflasyon programına da pozitif katkı sağlayacaktır. Ertelenen bazı hizmetler yapılacağı için iç piyasada canlılık yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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