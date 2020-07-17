Vergi hâsılatı yüzde 12,5 arttı
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Vergi hâsılatı yüzde 12,5 arttı

Türkiye'deki toplam vergi gelirlerinin yüzde 46'sının toplandığı İstanbul'da, vergi gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 12,5 arttı.

Vergi hâsılatı yüzde 12,5 arttı
17.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:50

Özel tüketim vergisinin, genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 27,7, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 29,5 oldu. En yüksek vergi geliri yüzde 386 ile dayanıklı tüketim ve diğer mallarda yaşandı. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre gümrük vergi geliri yüzde 168,7 arttı. Türkiye'deki gelir vergisi mükelleflerinin yüzde 25,9'unun yer aldığı İstanbul'da, gelir vergisi faal mükellef sayısı 520 bini, Türkiye'de ise 2 milyonu aştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'a ilişkin mali istatistiklerin değerlendirildiği Temmuz 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı. Haziran ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Toplam vergi tahsilâtı 154 milyar TL

İstanbul'da Haziran sonu itibariyle toplam 154 milyar TL vergi tahsil edildi. Aynı dönemde, Merkezi Yönetim Bütçesindeki toplam vergi tahsilâtı 336 milyar TL olurken, tahsilatın yüzde 46'sını İstanbul oluşturdu.

Vergi hasılatı yüzde 12,5 arttı

Haziran 2020'de, İstanbul'da tahsil edilen vergi hâsılatı 2019 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, Nisan ayında yüzde 5, Mayıs ayında yüzde 3,4 arttı. Haziran ayında ise bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artış görülürken, bir önceki aya göre yüzde 9,8'lik bir azalış kaydedildi.

Özel tüketim vergilerinin vergi gelirleri içindeki payı yüzde 29,5 oldu

Haziran ayında, İstanbul'da özel tüketim vergisinin, genel bütçe gelirleri içindeki payı, bir önceki aya göre azalarak yüzde 27,7; vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 29,5 oldu. Türkiye'de ise özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 23,6 iken, vergi gelirleri içindeki payı yüzde 27,5 olarak gerçekleşti.

Motorlu taşıtlar vergi gelirleri yüzde 265 arttı

Özel tüketim vergi gelirleri içinde bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış, yüzde 386 ile dayanıklı tüketim ve diğer mallarda yaşandı. Motorlu taşıtlarda yüzde 265, kolalı gazozlarda yüzde 48,8 ve petrol ve doğalgaz ürünlerinde yüzde 13,6 vergi geliri artışı gerçekleşirken, tütün mamullerinde yüzde 59,9 ve alkollü içkilerde yüzde 23 azalış gerçekleşti.

Gümrük vergi gelirinde yüzde 168,7 artış kaydedildi

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre gümrük vergi gelirlerinde yüzde 168,7, bir önceki aya göre yüzde 279,1 artış gerçekleşti. Şans oyunlarından alınan vergi geliri, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,8 azalırken, özel iletişim vergi geliri yüzde 1,4 arttı.

Gelir vergisi faal mükellef sayısı 520 bini geçti

İstanbul'da Haziran 2020 itibariyle 520 bin 501 gelir, 871 bin 745 gelir stopaj, 748 bin 315 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ), 46 bin 536 basit usulde vergilendirilen gelir, 331 bin 764 kurumlar ve 833 bin 192 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor. Türkiye'deki gelir vergisi faal mükellef sayısı ise 2 milyonu aştı.

En yüksek artış kurumlar vergisi mükelleflerinde oldu

Haziran ayı itibariyle İstanbul'da bir önceki yılın aynı ayına göre, mükellef sayısında en yüksek artış, yüzde 7 ile kurumlar vergisinde görüldü. Kurumlar vergisi mükelleflerini yüzde 6,4 ile gelir stopaj vergisi, yüzde 5,4 ile Katma Değer Vergisi(KDV) mükellefleri izledi.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin yüzde 37,8'i İstanbul'da

Haziran ayı verilerine göre ülkemizdeki kurumlar vergisi mükelleflerinin yüzde 37,8'i, GMSİ mükelleflerinin yüzde 35,6'sı, KDV faal mükelleflerinin ise yüzde 29,5'i İstanbul'da yer alıyor.

Temmuz 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine dayanılarak hazırlandı.

Kaynak: Bültenler

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