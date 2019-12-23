Son dakika: Vergi, harç ve cezalar yüzde 22,58 oranında artacak
Son dakika: 2020 yılında pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret de 22,58 oranında artacak.
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret 2020 de 22,58 oranında artacak.
CEP TELEFONU HARCI YAKLAŞIK 338 LİRA ARTACAK
Yurt dışından getirilen cep telefonunun 1500 lira olan maktu harç tutarı yıl başında gelecek olan yüzde 22,58'lik zamla birlikte yaklaşık. 1838 lira olacak. Cep telefonu harç tutarı 2019'da 640 liradan 1500 liraya yükselmişti.