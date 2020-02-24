Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?

24.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:32

Her yıl Şubat ayının son haftası kutlanan Vergi Haftası, vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması gibi hedefleri amaçlıyor. Peki, Vergi Haftası 2020 ne zaman? Vergi Haftası nedir?

VERGİ HAFTASI NEDİR?

1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

VERGİ HAFTASI NE ZAMAN?

Bu yıl 25 Şubat -3 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan 30.Vergi Haftası nedeniyle tüm yurtta çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan etkinliklerden bazıları şunlardır;

• Türkiye genelinde, beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler vergi dairelerinde oluşturulan heyetler tarafından işyerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacaktır.

• Genç girişimcilere vergi konularında bilgilendirme yapılacak ve "Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki" broşürü dağıtılacaktır.

• Üniversitelerde stantlar kurularak vergi bilinci, kayıt dışı ekonomi, istihdam, kariyer imkanları vb. konularda bilgilendirme yapılacaktır.

• 81 ilde öğrenciler okullarında ziyaret edilerek vergi konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

• Türkiye genelindeki okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa Vergi Bilincini Geliştirme Eğitimleri yapılacaktır.

• Vergi Haftası için hazırlanan "Şifre SİZsiniz, Geleceğin Garantisi Vergilerinizdir" ve "Kahveyle Hatrın, Verginle Katkın Olsun"sloganlarının yer aldığı genel afişler ile "Vergilerle Hayalleriniz Gerçek Olsun" sloganının yer aldığı öğrencilere yönelik olarak hazırlanan afişler 81 ilde asılacaktır.

30. Vergi Haftası için hazırlanan ve kullanılan tüm görsellere, gerçekleştirilen etkinliklerewww.vergihaftasi.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisini tam ve zamanında ödeyerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmektedir.