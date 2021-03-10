Vergi Haftası
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Vergi Haftası

10.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:38
Vergi Haftası

İscehisar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav, 32. Vergi Haftası dolayısıyla Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan Kılınç, gelir servisi personelleriyle yemekli toplantıda bir araya geldi.

İscehisar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav, 32. Vergi Haftası dolayısıyla Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan Kılınç, gelir servisi personelleriyle yemekli toplantıda bir araya geldi.

Sav, Kılınç, gelir servisi personellerini kurum olarak önemli bir zamanda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkenin daha çok kalkınması, her alanda gelişmesi, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması ve aydınlık geleceğin teminatı çocukların daha müreffeh bir ortamda yaşaması; vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkün olduğunu kaydeden Sav, "Verginin kutsal olduğu ve ödenen vergiler ile ülkenin daha çok gelişmiş ve mutlu günler yaşayacağı gerçeğinden hareketle mükelleflerimizin ve Vergi Dairesi çalışanlarının 32. Vergi Haftasını en iyi dileklerimle kutluyorum." dedi.

İscehisar Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan Kılınç da yemeğe katılan Afyonkarahisar Esnaf Odası Başkanı Abdülkadir Konak ve İscehisar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav ile çalışanlarına kurumu adına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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