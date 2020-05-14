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Vergi gelirlerinde 81,5 milyar euroluk gedik

Koronavirüs krizinin Alman ekonomisine etkilerinin boyutu 2009'daki mali krizi gölgede bıraktı.

Vergi gelirlerinde 81,5 milyar euroluk gedik
14.05.2020 22:51 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:51

Koronavirüs krizinin Alman ekonomisine etkilerinin boyutu 2009'daki mali krizi gölgede bıraktı. Vergi gelirlerinde yüzde 10'luk düşüş bekleyen Maliye Bakanlığı Haziran ayında konjonktür paketi açıklayacağını bildirdi.Almanya'da koronavirüs krizinin vergi gelirlerinde 81,5 milyar euroluk gedik açması bekleniyor. 2009 yılındaki küresel mali krizden bu yana ilk kez vergi gelirlerinde düşüş yaşanırken yüzde 10'luk bu düşüşün federal hükümet ve eyaletlerin bütçelerine 98,5 milyarlık eksi olarak yansıyacağı belirtiliyor.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Perşembe günü Berlin'de yaptığı açıklamada, hükümetin krizin ağır ekonomik etkileriyle başa çıkabilmek için hazırlıklı olduğunu belirterek "Kriz nedeniyle tasarrufa gitmeye ihtiyacımız yok, bunu yapmayı istemiyoruz da" dedi.

Konjonktür paketi yolda

Hükümetin çok sağlam bir bütçe politikası sayesinde bu tip bir durumla başa çıkabilecek durumda olduğunu ve sosyal alandaki hizmetler gibi kalemlerde kısıntıya gidilmesi gerekmediğini vurgulayan Scholz, ekonomiyi canlandırmak için bir konjonktür programı hazırladıklarını ve paketin Haziran ayı başında açıklanacağını kaydetti. Paketin milyarlarca euro hacminde olacağını belirten Bakan, somut rakam ise telaffuz etmedi.

Maliye Bakanlığı koronavirüs yardım paketlerinin kapsamının sadece 2020 yılı için 453 milyar 400 milyon euro olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak kredi yükümlülüklerini karşılayamayan firmalar için 800 milyar euro üzerinde garantilerin de devreye girmesi söz konusu. Alman hükümeti geçen Mart ayı sonunda koronavirüsün olumsuz etkileriyle mücadele için 156 milyar euroluk ek bütçe açıklamıştı. Ancak eldeki veriler bu ek bütçenin ekonomik krizin etkilerini karşılayabilmekten oldukça uzak olduğunu gösteriyor. dpa/BW,BK

(c)


Ekonomi Manşet

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