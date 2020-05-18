Vergi geliri bir yılda yüzde 5 arttı Türkiye'deki toplam vergi gelirlerinin yüzde 45,5'inin toplandığı İstanbul'da, vergi gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 5 arttı.

Özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 21, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 23 oldu. En yüksek vergi geliri azalışı yüzde 41 ile motorlu taşıtlarda yaşandı. Türkiye'deki Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yüzde 37,9'unun yer aldığı İstanbul'da, son bir yılda,kurumlar vergisi mükellefi sayısı arttı. Nisan ayından itibaren alınmaya başlanan Dijital Hizmet Vergisi geliri 67 milyon TL olurken, tahsilatın tamamı İstanbul'dan gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'a ilişkin mali istatistiklerin değerlendirildiği Mayıs 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı. Nisan ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Toplam vergi gelirlerinin yüzde 45,5'i İstanbul'dan

İstanbul'da, Nisan sonu itibariyle ilk 4 ayda toplam 102 milyar TL vergi tahsil edildi.Aynı dönemde, Merkezi Yönetim Bütçesindeki toplam vergi tahsilatı 225 milyar TL olurken, tahsilatın yüzde 45,5'ini İstanbul oluşturdu.

Nisan ayında toplanan vergi hasılatı bir önceki yıla göre yüzde 5 arttı.

İstanbul'dan tahsil edilen vergi hasılatı 2019 yılı aynı dönemine göre karşılaştırıldığında, Ocak ayında yüzde 18,9, Şubat'ta yüzde 29,2 artış oldu. Mart ayında yüzde 13,4 oranında azalışla karşılaşılırken, Nisan ayında ise bir önceki yıla göre yüzde 5'lik bir artış kaydedildi.

Özel tüketim vergi gelirlerinde en yüksek azalış motorlu taşıtlarda

İstanbul'da Nisan ayında özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı bir önceki aya göre azalarak yüzde 21, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 23 oldu. Türkiye'de ise Nisan ayında özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 20 iken, vergi gelirleri içindeki payı yüzde 26 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da özel tüketim vergi gelirleri içinde bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 41 ile motorlu taşıtlarda yaşandı. Petrol ve doğalgaz vergi gelirlerinde yüzde 7, dayanıklı tüketim ve diğer mallarda yüzde 8 azalış kaydedildi. Tütün mamullerinde yüzde 12, alkollü içeceklerde yüzde 11 ve kolalı gazozlar vergi gelirlerinde yüzde 10 artış oldu.

Dijital Hizmet Vergisi geliri 67 milyon TL oldu

Mart ayında yürürlüğe giren, dijital ortamda sunulan reklam hizmetlerinden ve dijital ortamda sunulup, satışı yapılan hizmetlerden Nisan ayı itibariyle tahsil edilmeye başlanan dijital hizmet vergi geliri 67 milyon TL oldu. Tahsilatın tamamı İstanbul'dan gerçekleşti.

Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) mükellefi arttı

İstanbul'da Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) faal mükellef sayısı son bir yılda yüzde 0,9; son bir ayda yüzde 2,1 arttı. İstanbul'da Nisan ayı itibariyle GMSİ faal mükellef sayısı 747 bin 909, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise 46 bin 459 oldu. Kurumlar vergisi mükellefi 328 bin 405, KDV faal mükellef sayısı ise 825 bin 670 olarak kaydedildi.

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yüzde 37,9'u İstanbul'da

Nisan ayı verilerine göre ülkemizdeki KDV faal mükelleflerinin yüzde 29,5'i, kurumlar vergisi mükelleflerinin yüzde 37,9'u, Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) mükelleflerinin ise yüzde 35,6'sı İstanbul'da yer alıyor.

Mayıs 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni,Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine dayanılarak hazırlandı.

Kaynak: Bültenler