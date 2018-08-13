Vergi Dairesinden Vatandaşa Yapılandırma Fırsatını Kaçırma Uyarısı

Karabük Vergi Dairesi Müdürü olarak yeni görevine başlayan Recep Serdar devam etmekte olan yapılandırma kanununun 27 Ağustos'ta sona ereceğini duyurarak, vatandaşların borcunun olduğundan haberdar olmadığı ifade ederek, fırsatı kaçırmamalarını istedi.

Serdar, ülke bütçe gelirlerinin yüzde 90'a yakını tamamen vergi gelirlerinden oluşturduğunu belirterek,"Bu anlamda vergi ödevinin yerine getirilmesi hem anayasal bir yükümlülük, hem de milli ve kutsal bir vazifedir. 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 7143 sayılı kanunla, devletimiz vergi borçlarını ödeme noktasında sıkıntıya düşmüş olan vatandaşlarımız için önemli bir fırsat sunmuştur. Kanun kapsamında sadece vergi borçları değil aynı zaman trafik para cezaları, idari para cezaları, harçlar, öğrenim ve katkı kredisi borçları ve ecrimisiller gibi geniş bir alanda pek çok kamu alacağı kapsama alınmıştır. Bununla birlikte, yaptığımız görüşmelerde bazı vatandaşımızın yapılandırmadan haberdar olmakla birlikte, borcunun olduğundan haberdar olmadığı da görülmektedir. Kanunun getirdiği faizlerin ve cezaların kaldırılması ve borçların ikişer aylık taksitler halinde ödenmesi gibi önemli avantajlardan yararlanabilesi için mutlaka vergi dairelerine müracaat ederek veya internet aracılığıyla (e-devlet, www.gib.gov.tr) borçlarının bulup bulunmadığını teyit etmeleri önemlidir.

Müracaatlar 27 Ağustos 2018 Pazartesi sona ermekte olup; Ülkemizin Orta Vadeli Programında yeniden bir yapılandırmanın yer almadığı da göz önünde bulundurularak vatandaşlarımıza borç sorgulamalarını yapmalarını ve borcunun bulunması halinde başvurularını son güne bırakmaksızın mutlaka yerine getirmelerini önemle hatırlatıyoruz" dedi. - KARABÜK