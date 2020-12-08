Vergi Dairesi'nden 'yapılandırma' çağrısı
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Vergi Dairesi'nden 'yapılandırma' çağrısı

08.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:41
Vergi Dairesi'nden 'yapılandırma' çağrısı

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından borçlarını yapılandırmak isteyenlerin yıl sonuna kadar başvurularını yapmaları konusunda çağrı yapıldı.

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından borçlarını yapılandırmak isteyenlerin yıl sonuna kadar başvurularını yapmaları konusunda çağrı yapıldı.

Yapılan basın açıklamasında 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Yıl sonuna kadar başvuruların yapılması gerektiği belirtilerek, "Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi veya e-devlet üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabilecek. Bu noktada yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatmak isteriz. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemeleri 1 Şubat 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması gerekiyor" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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