Vergi dairesi müdürü ve çalışanları Posbıyık'ı ziyaret etti
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Vergi dairesi müdürü ve çalışanları Posbıyık'ı ziyaret etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce ve çalışanları Vergi Haftası nedeniyle Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret etti.

26.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:26
Vergi dairesi müdürü ve çalışanları Posbıyık'ı ziyaret etti

'ın Ereğli ilçesi, Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce ve çalışanları Vergi Haftası nedeniyle Kdz. Ereğli Belediye Başkanı 'ı makamında ziyaret etti.


Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı da bu anlamda ziyaret eden Kdz.Ereğli Vergi Dairesi Müdürü ve yöneticilerine Başkan Posbıyık, nazik ziyaretleri için teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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