Vergi Dairesi Başkanı Baysal, MTOSB yönetimine yeni yapılandırmayı anlattı
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Vergi Dairesi Başkanı Baysal, MTOSB yönetimine yeni yapılandırmayı anlattı

Vergi Dairesi Başkanı Baysal, MTOSB yönetimine yeni yapılandırmayı anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, MTOSB yönetimine, kamu alacaklarının borç yapılandırmasının ayrıntılarını anlatarak, sanayicilerin bu konuda bilgilendirilmesi için destek istedi.

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, MTOSB yönetimine, kamu alacaklarının borç yapılandırmasının ayrıntılarını anlatarak, sanayicilerin bu konuda bilgilendirilmesi için destek istedi.

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) yönetimini ziyaret ederek, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile ilgili bilgi verdi.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Altun, Seyfetullah Işık, Kürşat Haddat, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz'ın bulunduğu ziyarette konuşan Vergi Dairesi Başkanı Baysal, "Bizler yaptığımız hizmetlerde birbirimizi tamamlayan unsurlarız. Üreten insanlar kurumumuz için büyük önem taşıyor. TBMM tarafından kabul edilen Borç Yapılandırma Yasası, vergi ödeyen herkes için büyük önem taşıyor. Bu kanunu iyi inceleyiniz" dedi.

Baysal, kanunun sağladığı avantajlar ile ilgili sanayicilerin bilgilendirmesi konusunda da MTOSB yönetiminden destek istedi.

"En kısa sürede Mersin'e yeni sanayi alanları kazandıracağız"

MTOSB Başkanı Tekli de "Bana göre sonradan sanayici olunmuyor; sanayici doğuştan olunuyor. Bir insan çocukken bile üretime ilgi duyuyor ise sanayi tesislerinin içerisinde büyüyor. Biz MTOSB olarak oldukça güçlü bir OSB'yiz. İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan 'Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında bu yıl 10 firmamız yer aldı. Firmalarımızın birçoğu bu araştırmada ciddi basamak atlayarak üst sıralarda yer aldı. Mersin sanayisi ve sanayicisi, ülkesi için üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Bizler de MTOSB Yönetim Kurulu olarak üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Şu anda 4. ve 5. Bölgelerimizin yatırımcımızın kullanımına sunulabilmesi adına çalışmalar yürütüyoruz. 4. Bölgede yürüttüğümüz çalışmaların sonuna geldik. En kısa sürede Mersin'e yeni sanayi alanları kazandıracağız. Sanayi alanları arttıkça üretim, istihdam ve ihracat rakamları; tabi bununla birlikte de vergi oranımız da artacaktır" diye konuştu. - MERSİN

Vergi Dairesi Başkanı Baysal, MTOSB yönetimine yeni yapılandırmayı anlattı
Vergi Dairesi Başkanı Baysal, MTOSB yönetimine yeni yapılandırmayı anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat! TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak
Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat! TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak
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