Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik'ten Vali Nayir'e ziyaret

24.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:50

Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik ile grup başkanları ve teşkilat yetkilileri, "Vergi Haftası" dolayısıyla Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Nayir, ziyarette yaptığı konuşmada, vergi konusunun devletlerin idamesi için önem taşıdığını ifade edip Vergi Haftası'ndaki etkinliklerin bir farkındalık oluşturmak açısından gerekli olduğuna işaret ederek, "Devlet olarak yürütülecek hizmetlerin ana kaynağının vergi olduğunun iyi bir şekilde anlatılması lazım. Vatandaş nezdinde bakıldığında, vergi bir ödevdir ve aynı zamanda bir hak konusudur. Vergisini ödemeyenin vergisini ödeyenlerin nezdinde bir hak kaybına yol açtığı, başkalarının hakkına girdiğini söyleyebiliriz." açıklamasında bulundu.

Çelik ise her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası'nda, vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, özellikle çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılmasının amaçlandığını belirterek, bu yıl 31'incisi kutlanan Vergi Haftası'nın tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA