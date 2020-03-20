Vergi dairelerinde korona virüsüne interaktif önlem Gelir İdaresi Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla aldığı önlemler kapsamında Kocaeli'de vergi dairelerine giden vatandaşlar, işlemlerini interaktif ortamda gerçekleştirilmesi konusunda uyarıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla aldığı önlemler kapsamında Kocaeli'de vergi dairelerine giden vatandaşlar, işlemlerini interaktif ortamda gerçekleştirilmesi konusunda uyarıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından korona virüs nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla elektronik ortamda yapılabilen vergisel işlemlerin bu yolla yerine getirilmesi yönündeki duyurusunun ardından Kocaeli'de bulunan vergi dairelerinin camlarına bilgilendirme duyuruları asıldı. İşlemlerini yerine getirmek üzere vergi dairesine giden vatandaşlar, konuyla ilgili olarak görevliler tarafından bilgilendirilirken, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşların hangi işlemlerini interaktif olarak gerçekleştirebileceği konusuna açıklık getirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA