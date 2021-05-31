VERGİ DAİRELERİ ÖNÜNDE KUYRUK
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VERGİ DAİRELERİ ÖNÜNDE KUYRUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EMLAK Vergisi mükelleflerin, 2021 yılı ilk taksiti için son ödeme tarihinin bugün olması nedeniyle birçok belediyenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

EMLAK Vergisi mükelleflerin, 2021 yılı ilk taksiti için son ödeme tarihinin bugün olması nedeniyle birçok belediyenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bina, arazi ve arsalar sahipleri emlak vergisinde gecikme faizi ödememek için sabahtan itibaren belediyeler önünde kuyruğa girdi. Avcılar Belediyesi önünde de vergi mükellefleri 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödemesini yapmak için zaman zaman sosyal mesafe kuralını unutarak birbirlerine yakın durarak kuyruğa girerken, kuyruğun uzunluğu 100 metreyi buldu.

VERGİ DAİRELERİ ÖNÜNDE KUYRUK
VERGİ DAİRELERİ ÖNÜNDE KUYRUK
VERGİ DAİRELERİ ÖNÜNDE KUYRUK
VERGİ DAİRELERİ ÖNÜNDE KUYRUK
VERGİ DAİRELERİ ÖNÜNDE KUYRUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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