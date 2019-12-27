Vergi daireleri hafta sonu açık olacak

27.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:58

Vergi daireleri meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla, 28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralık Pazar günü saat 18: 00'e kadar açık olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, motorlu araç satışlarının aralık ayının son günlerinde artması nedeniyle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi dairelerinin hafta sonunda açık olması yönünde karar alındı.

Buna göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'e kadar çalışacak.

Yeterli sayıda personel bulundurularak, belirtilen illerin ilçelerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin de açık bulundurulması konusunda vergi dairesi başkanları yetkili olacak.

Diğer il merkezleri ve ilçelerdeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin açık bulundurulmasına ise il defterdarları ya da vergi dairesi başkanları karar verecek.

Kaynak: AA