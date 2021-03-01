Vergi borcunu yapılandıracaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
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Vergi borcunu yapılandıracaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

01.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:22
Vergi borcunu yapılandıracaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

İçişleri Bakanlığı, vergi borcunu yapılandırmak için vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaş ile burada çalışan görevli personelin, bugün saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, vergi borcunu yapılandırmak için vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaş ile burada çalışan görevli personelin, bugün saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 00.00'da sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 00.00'a kadar muaf tutulacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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