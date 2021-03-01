Vergi borcunu yapılandıracaklar, saat 24.00'a kadar sokak kısıtlamasından muaf olacak
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Vergi borcunu yapılandıracaklar, saat 24.00'a kadar sokak kısıtlamasından muaf olacak

01.03.2021 18:10 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:15
Vergi borcunu yapılandıracaklar, saat 24.00'a kadar sokak kısıtlamasından muaf olacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı, vergi borcunu yapılandıracaklar ile vergi dairesi personelinin bugün 24.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, vergi borcunu yapılandıracaklar ile vergi dairesi personelinin bugün 24.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresinin bugün saat 24.00'te sona ereceği anımsatıldı. Açıklamada, "Ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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