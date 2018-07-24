Vergi Borcunda Yeniden Yapılandırmada Son Gün 31 Temmuz

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin 7143 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmanın 31 Temmuz'da sona ereceğini belirtti.

Tekin, vergi dairesinde düzenlediği basın toplantısında, söz konusu kanunun vatandaşlara büyük kolaylık ve avantaj sağlandığı söyledi.

Vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yeni yapılandırma kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecekler. 31 Mart 2018 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergilerin bu kanuna göre yapılandırılabileceğini, ayrıca çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezaların da kanun kapsamına girmektedir. Yurt-Kur üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçlarının da yine bu kanun kapsamında ödenebilecektir."