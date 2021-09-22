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Vergi borcu yapılandırması başvurularında sona yaklaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vergi borcu yapılandırması başvurularında sona yaklaşıldı

Şanlıurfa'da 9 Haziran 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Yapılandırma Kanununa ilişkin başvuruların 30 Eylül 2021 tarihinde sona ereceği açıklandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 9 Haziran 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Yapılandırma Kanununa ilişkin başvuruların 30 Eylül 2021 tarihinde sona ereceği açıklandı.

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Seyit Tekin, başvurularında son günlere yaklaşılan yürürlükteki 7326 sayılı kanun ile vatandaşların yasa kapsamında vergi ve diğer borçlarını öğrenmek ve yapılandırma başvurusunda bulunmak için 30 Eylül 2021 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine şahsen veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları gerektiğini söyledi.

Dava açmış ise ihtilaf konusu borçları için ihtilafı sonlandırmak suretiyle davadan vazgeçme dilekçesini vererek yasanın getirdiği ödeme kolaylıklarından yararlanmak için sona yaklaşıldığını belirten Tekin, vergi ve matrah artırımı yapmak, borçlarını indirimli olarak peşin veya taksitle ödeme imkanlarından yararlanmak üzere 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini ifade etti.

Tekin, 7326 sayılı yasanın vergi ve matrah artırımını düzenleyen 5. maddesinin mükelleflere sağladığı fırsatlara değinerek bu hususta tereddüt etmeden belirtilen yıllara ilişkin olarak vergi ve matrah artırımında bulunarak, maddenin sunduğu imkan ve güvencenin önemine bir kez daha dikkat çekti.

Her zamanki uyarıyı tekrar hatırlatmak istediğini belirten Tekin, "Pandemi nedeniyle vatandaşlarımız başvurularını www.gib.gov.tr adresinden yer alan interaktif vergi dairesi uygulaması (https://ivd.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapabilirler. Ödemelerini de aynı şekilde anlaşmalı bankalar vasıtasıyla banka kartı veya kredi kartı seçeneklerini kullanarak yapabilirler" dedi.

Özellikle başvuruların son güne bırakılmaması gerektiğini hatırlatan Tekin, "Covid-19 salgınının devam ettiği bu süreçte vergi dairelerinde oluşacak olası yoğunluk ve yığılmayı önlemek adına mümkün mertebe başvuruların elektronik ortamda yapılması hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından hayati önemdedir" diyerek bunun salgınla mücadele noktasında çok önemli olduğunun altını çizdi.

Tekin, fiziki ortamda olduğu gibi elektronik ortamda da yapılacak yapılandırma başvuru ve ödemelerinde, yoğunluk ve yavaşlamalara mahal vermemek için son günlere bırakılmaması çağrısını bir kez daha yinelediğini belirtti. - ŞANLIURFA

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Haber: Vergi borcu yapılandırması başvurularında sona yaklaşıldı - Haberler Ekonomi
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