Vergi borcu yapılandırılmasında başvurularda son gün 30 Eylül - Haberler
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Vergi borcu yapılandırılmasında başvurularda son gün 30 Eylül

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Vergi borcu yapılandırılmasında başvurularda son gün 30 Eylül

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından 7326 sayılı borçları yeniden yapılandırma kanunu kapsamında yapılacak yapılandırmaların 30 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından 7326 sayılı borçları yeniden yapılandırma kanunu kapsamında yapılacak yapılandırmaların 30 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde bulunan işyeri mükellefleri ile vatandaşların Bozüyük Belediyesi'ne ait borçlarını yapılandırması ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmede taksitlendirme için mükelleflerin tahsilat şefliğine başvurabileceği belirtilerek "7326 sayılı borçları yapılandırma kanun gereği 30 Nisan 2021 tarihine kadar bina, arsa, arazi, çevre temizlik beyanı veren veya vermeyen vatandaşların vergi borçlarını, su ilan reklam vergisi ve para cezaları ile eski borçlarını yeniden yapılandırmaları devam etmekte olup, para cezalarındaki peşin ödemelerde %25 indirim uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

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