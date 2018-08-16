Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, borcu olan vatandaşları, başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatılan "7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun"dan yararlanmaya davet etti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, 7143 sayılı kanun ile mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azalacağını belirterek, kanunla vatandaşlara borçların taksitler halinde ödenebilmesi kolaylığının sağlandığını kaydetti.

Özellikle vergi borcu olan vatandaşlara, başvuru süresinin uzatılmasıyla ikinci bir şans tanındığını ve fırsatın devam ettiğini aktaran Tekin, yapılandırma kanunu imkanından yararlanmak için her vatandaşın borcu olup olmadığını sorgulatmasının faydalı olacağını belirtti.

Tekin, kanundan yararlanmak isteyenlerin 27 Ağustos 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Başvurular bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi ya da www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığıyla mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de yapılabiliyor. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilebilir. Fırsat devam ediyor. Geç kalmadan borçlarınızı yapılandırın." ifadelerini kullandı.