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Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de

AA, Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine 366 vergi müfettişinin ataması yapıldı. Vergi müfettişliklerine de yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 128 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

cumhurbaşkanı, Maliye, Gazete, Vergi, Ekonomi, Haber

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