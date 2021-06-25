Vergi Affı Yapılandırma İşlemleri
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Vergi Affı Yapılandırma İşlemleri

Vergi Affı Yapılandırma İşlemleri
Habermetre - Haberler | Toplum

SAYIN MÜKELLEFİMİZ;• Bu hizmetimizden yararlanabilmek için T. C. Kimlik No, Vergi No veya Sicil No numaranız ile sorgulama yapılacaktır.

SAYIN MÜKELLEFİMİZ;

• Bu hizmetimizden yararlanabilmek için T. C. Kimlik No, Vergi No veya Sicil No numaranız ile sorgulama yapılacaktır.

• Bilgilerinizi girip Sorgula butonuna tıkladıktan sonra Vergi Affı Ön Başvuru sayfasına yönlendirileceksiniz. Eğer verdiğiniz T. C. Kimlik Numarası ve Sicil Numarası kurumumuzda mevcut ise yararlanabileceğiniz Vergi Affı taksit seçenekleri açılacaktır.

• Vergi Affı Ön Başvuru Formunu indiriniz. Form üzerinde bulunan, borcunuzu yapılandırmak istediğiniz taksit seçeneği, ad/ soyad, adres, telefon numarası bilginizi girdikten sonra, belgeyi imzalayarak gelir@adapazari. bel. tr e- posta adresine göndermeniz gerekmektedir.

• İnternet üzerinden yapacağınız başvurular kurumumuzda ön kayıt olarak işleme alınıp kesin uygulama Vergi Affına uygun borcunuz var ise kurumumuz tarafından sizinle iletişime geçilerek yapılacaktır.

Vergi Borcunuzu Yapılandırmak İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: Habermetre

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