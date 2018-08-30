Vergi Affı Süreci Tamamlandı! İşte Vergi Affının Bütçeye Katkısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son vergi yapılandırılması affının rakamlarını açıkladı. İşte, vergi affının bütçeye katkısı.

YAPILANDIRILMA SÜRECİNDEN MİLYONLARCA KİŞİ YARARLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamaya göre son yapılanma sürecinde toplamda 5 milyon 484 bin mükellef faydalandı. Toplamda 60,5 milyar liralık borcun yapılandırıldığını ifade eden Albayrak, bu yapılandırılma ile bütçe dengesine büyük öneme sahip bir gelir katkısı sağlandığını ifade etti.

VERGİ GELİRLERİNİN DEVLET BÜTÇESİNDEKİ ORANI

Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, 2002 yılında gerçekleşen devlet harcamaları 146 milyar 267 milyon lirayken, aynı yıl gelirlerin toplamı 108 milyar 509 milyon lira seviyesindeydi. 2002'de genel devlet bütçesindeki açık 37 milyar 758 milyon liraydı. 2017 yılına gelindiğinde gelir kalemleri toplamı 1 trilyon 11 milyar seviyesine, harcamalar 1 trilyon 85 milyar seviyesine yükseldi ve açık miktarı 74 milyar 260 milyon lira oldu. Söz konusu genel devlet geliri başta vergiler olmak üzere faktör gelirleri, sosyal fonlar, özelleştirme ve vergi dışı gelirler olmak üzere beş kalemden oluşuyor. Vergi gelirleri oransal olarak 2002'den bu yana toplam gelirlerin yarısından fazlasını oluşturuyor.

YAPILANDIRILMA SONRASI ELDE EDİLECEK GELİRİN DEVLET BÜTÇESİNE KATKISI

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması uygulaması ile elde edilmesi planlanan 60,5 milyar liralık gelirin genel devlet bütçesine katkısı ne oranda olacak? Kalkınma Bakanlığı yıllık programına göre 2018'de elde edilmesi planlanan vergi gelirlerinin toplamı 613 milyar 766 milyon lira seviyesinde. Dolayısıyla 60,5 milyarlık yapılandırılmış ilave vergi gelirinin, 2018 için planlanan vergi gelirine yaklaşık %10'luk bir katkı yapması söz konusu olacak. Yapılandırılmış vergiden elde edilecek gelirin öngörülen harcamalara oranı ise %5 seviyesinde olacak.

Kaynak: dogrulukpayi.com