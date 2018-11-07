Veresiye Yakıt İstedi, Kendilerini Uyaran Pompacıyı 5 Yerinden Bıçaklayıp Kaçtı! Kamera Kayıttaydı
Sakarya'da, yakıt istasyonunda veresiye yakıt isteyip, iş yeri önüne tuvaletini yapan saldırganlar çalışanlara dehşeti yaşattı. Saldırganlardan biri kendilerini uyaran pompacıyı 5 ayrı yerinden bıçaklarken, korku anları kameraya yansıdı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde yakıt istasyonunda veresiye yakıt isteyip, iş yeri önüne tuvaletini yapan şahıslar çalışanlara dehşeti yaşattı. Şahıslardan biri tuvaletlerini yaptıkları sırada kendilerini uyaran pompacıyı 5 ayrı yerinden bıçaklarken, korku anları kameraya yansıdı.
GECE YARISI İSTASYONA GELDİLER
Olay, D-100 Karayolu Erenler ilçesi Büyükesence mevkiinde bulunan bir yakıt istasyonunda 00.00 saatlerinde yaşandı. F.T., Ş.T ve 2 arkadaşlarının bulunduğu grup 54 KN 355 plakalı otomobille gece saatlerinde istasyona geldi.
"YAKIT KOYAR MISIN, PARASINI SONRA VERECEĞİM"
Pompanın yanına yanaşan şahıslar görevliye "Yakıt koyar mısın, parasını sonra vereceğim" diyerek yakıt istedi. Görevli ise bu talebi reddedince aşağıya inen 2 kişi, istasyonun tuvaletine yöneldi.
İSTASYONUN ÖNÜNE TUVALETLERİNİ YAPTILAR
Kapının kapalı olduğunu gören şahıslar, istasyonun önüne tuvaletlerini yaptı. Bu sırada yanlarına gelen istasyon görevlisi Ş.T, alkollü olduğu öğrenilen şahısları uyardı. Ş.T., uyarıları dikkate almayan şahısları tekme ve yumruk atarak uzaklaştırmak istedi.
BIÇAĞI ÇIKARIP POMPACIYI DEFALARCA BIÇAKLADI
Pompacıya tekme ve yumruklarla karşılık veren şahıslardan F.T. üzerindeki bıçağı çıkarıp akaryakıt istasyonu görevlisi pompacı Ş.T.'yi defalarca bıçakladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırganlar araca binip kaçarken 5 ayrı yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Ş.T. hastaneye kaldırıldı. Ş.T'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
JANDARMA TARLADA YAKALADI
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 4 kişinin tuvaletlerini yapması, yaşanan arbede ve bıçaklama anı yer aldı. F.T.'nin istasyon görevlisini defalarca bıçaklayarak markete sokması kameraya yansırken, bu sırada diğer çalışanların uzaklaştığı dikkatlerden kaçmadı.
Cinayetten arandığı öğrenilen bıçaklı F.T. ve 3 kişi, jandarma ekiplerince aracı terk edip girdikleri tarlada kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Şahıslardan olaya karışmayan 2'si salıverilirken, F.T. ve olay sırasında elinde bıçak olan M.A. sorguya alındı.
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ben bir akaryakıt istasonunda calışıyorum bunlar belli olmuyor bazen bir anda boşlugunda gelirler hep ama o yanındaki iki kişi para etmezCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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EY yetkililer tırafik cezalarına getirdiğiniz cezalar kadar bu insan nüsfettelerine ceza getirilse caydırıcı olur.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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İstasyonda tüfek yokmu çekin sıkın kafasına çöpe atın . . . bunlara böyle yapıcan bak daha kimse kimseye zarrar verebiliyomu. .Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Zorunlu bireysel emeklilik yasası çıkarıp para toplamak için avrupanın yasalarını didik eden hükümet birazda mala ve cana karşı işlenen suçlar için aynı şeyi yapsa yaCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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ruhsatsız silah veya kesici silah taşıyana 15 yıl net ceza ver . bakıyım toplu iğne bile taşınıyomu.Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır