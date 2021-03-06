KOCAELİ Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kamerada
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KOCAELİ Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kamerada

06.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:37

Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kameradaKOCAELİ'nin Derince ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişiden biri, gittikleri akaryakıt istasyonunda kendilerine veresiye vermeyen market görevlisi Ebubekir Yazıcı'yı (26) darbetti.

Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kamerada

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişiden biri, gittikleri akaryakıt istasyonunda kendilerine veresiye vermeyen market görevlisi Ebubekir Yazıcı'yı (26) darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bu kişinin düzenli olarak kendilerini taciz ettiğini söyleyen Ebubekir Yazıcı, 'Ben burada ekmeğimin peşindeyim. Her akşam tedirginlikle yaşıyoruz' dedi.

Olay, önceki gece Derince ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonun marketine gelen 2 kişi, burada görevli personel Ebubekir Yazıcı'dan veresiye sigara ya da kendilerine para vermelerini istedi. Kendilerini gitmeleri yönünde uyaran market görevlisiyle tartışan bu kişilerden biri, market görevlisini darbetti. Burnu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbeler alan Yazıcı, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde market görevlisi Ebubekir Yazıcı ile tartışan kişilerden birinin daha sonra Yazıcı'yı darbettiği görülüyor.

Akaryakıt istasyonuna gelen bu kişilerin kendilerini düzenli olarak taciz ettiğini belirten market görevlisi Ebubekir Yazıcı, 'Ben gece vardiyasında çalışıyorum ve sürekli buraya bu kişiler gelip bizden bir şeyler istiyorlar. Marketten sigara istiyorlar, ya da paramız yok, bize marketten bir şeyler ver diyorlar. Hakaret etmeye başladılar en son bize daha sonra aramızda arbede yaşandı. Bizi haraca bağlıyorlarmış gibi konuşuyorlar, biz de belli bir yere kadar sabredebildik. Cebimde para olsa paramı da alırlar, canımı da alırlar bunlar. Ben burada ekmeğimin peşindeyim. Her akşam tedirginlikle yaşıyoruz' dedi.

'GECE VARDIYASINDA ÇALIŞACAK ADAM BULAMIYORUZ'

Yaşanan olayın sık sık tekrarlandığını belirten market sorumlusu Tolga Altınkaya şunları söyledi: 'Gece eve gittiğim zaman gecede çalışan personel beni arayarak 'Şu olay var, böyle tehdit ediyorlar, can güvenliğimiz yok, korkuyoruz' gibi cümleler söyleyecek diye telefonun başında bekliyoruz. Artık sürekli hale geldi gerçekten çalışanların ve bizim can güvenliğimiz tehlikede. Ne olacak bilmiyoruz, kolluk kuvvetleri de bize yardımcı olmaya çalışıyor ama bu gelen kişi personellerimizi korkutmaya başladı. Gece vardiyasında artık çalışacak adam bulamıyoruz. 2 senedir burayı işletiyorum 10-15 defa personel değiştirdik. Bu durumun gereğinin yapılmasını istiyoruz.?

KOCAELİ Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kamerada
KOCAELİ Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kamerada
KOCAELİ Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kamerada
KOCAELİ Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kamerada
KOCAELİ Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kamerada
KOCAELİ Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kamerada
KOCAELİ Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kamerada
KOCAELİ Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kamerada
KOCAELİ Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kamerada
KOCAELİ Veresiye vermeyen market görevlisinin darbedilmesi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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