Veresiye alkol vermeyen işyeri sahibini bıçakla yaraladılar
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Veresiye alkol vermeyen işyeri sahibini bıçakla yaraladılar

Veresiye alkol vermeyen işyeri sahibini bıçakla yaraladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde veresiye alkol almak isteyen 3 kişi ile işyeri sahibi arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada işyeri sahibi yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde veresiye alkol almak isteyen 3 kişi ile işyeri sahibi arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada işyeri sahibi yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Dörtdivan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde tekel büfesi olan A.A.'nın işyerine gelen ve alkollü olan E.T., H.Ü. ve A.T. veresiye alkol almak istedi. A.A.'nın veresiye satış yapmadığını söylemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada işyeri sahibi A.A., sopayla saldırdığı şahıslar tarafından yüzünden bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavganın sonlandırılmasıyla birlikte yaralı A.A., ilk tedavisinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgaya karışan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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