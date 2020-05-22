Verenel Derneği'nin Tomarza'da yardımı sürüyor
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Verenel Derneği'nin Tomarza'da yardımı sürüyor

Verenel Derneği Tomarza Şube, ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği ulaştırıyor.

Verenel Derneği'nin Tomarza'da yardımı sürüyor
22.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:28

Verenel Derneği Tomarza Şube, ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği ulaştırıyor.

Verenel Derneği Tomarza Şube Başkanı Ramazan Çakır, bu uygulamayı 7 yıldır devam ettirdiklerini söyledi.

Çakır, "Ramazan ayında kapılarının çalınıp hal hatır sorulup, güler yüz gösterilip, bir tas sıcak AŞ getirilmesi onları çok mutlu ve mesut ediyor. İftara 1 saat kala yemeğinizi getireceğiz, siz oruçlu halde yemek yapma zahmetinde bulunup yorulmayın diyoruz. Kardeşlerimize 500 gıda kolisinin yanı sıra 100 kardeşimize nakdi para yardımında bulunduk. Bu hayırlara katkı sağlayan herkese teşekkür ve şükranlarımı sunarım." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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