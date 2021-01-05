Verenel Derneği, Erciş'te ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
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Verenel Derneği, Erciş'te ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

05.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:17
Verenel Derneği, Erciş'te ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Verenel Derneği Erciş Şubesi, kurduğu Sosyal Market ile ilçede maddi durumu iyi olmayan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Verenel Derneği Erciş Şubesi, kurduğu Sosyal Market ile ilçede maddi durumu iyi olmayan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sosyal markete gidemeyen vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünleri de görevliler ve gönüllü gençler aracılığıyla evlerine ulaştıran dernek, belirledikleri ailelere her ay düzenli yardımlarda bulunuyor.

Derneğin Erciş Temsilcisi Mustafa Marufoğlu, özellikle yetim, dul, eşinden ayrı olan ve eşi cezaevinde olanlara öncelik tanıdıklarını söyledi.

Bazı ailelere de her gün sıcak ekmek temin ettiklerini anlatan Marufoğlu, "Ekmek fişi verdiğimiz aileler belirlediğimiz fırından sıcak ekmeklerini alabiliyor. Salgından dolayı bazı aileler marketimize gelemiyor. Onların ihtiyaçlarını evlerine götürüyoruz. Müsait olanlarda gelip sosyal marketimizden o ay için ne ihtiyaçları varsa alıyor." dedi.

İlçede ikamet eden gönüllü gençlerle koliler hazırlayarak evlere dağıttıklarını belirten Marufoğlu, böylelikle yardım etme ve paylaşma duygularını pekiştirdiklerini aktardı.

Vefat eden ablasının çocuklarına bakan Sevgül Meydan ise Verenel Derneğinin kendilerine sürekli yardım ettiğini ifade ederek, "Her ay gelerek çocukların giyim, ayakkabı, gıda ve okul masraflarını karşılıyorlar. Allah devletten, milletten ve dernekten razı olsun. Devletimiz çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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