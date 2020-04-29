Verenel Derneği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla 600 aileye destek oldu
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Verenel Derneği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla 600 aileye destek oldu

Verenel Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek amacıyla ilk etapta 600 aileye gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Verenel Derneği
29.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:56

Verenel Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek amacıyla ilk etapta 600 aileye gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her muhtaca yetişme azim ve gayretiyle her geçen gün çalışma standardını arttırarak, gayret gösterdiklerini belirtti.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olduklarını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Salgının başladığı günlerden bugüne kadar dil, din, ırk ve mezhep ayırmaksızın sosyal incelemesini yaptığımız ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımları yapmaktayız. Yine Dulkadiroğlu Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi olarak kaymakamlığımızın talimatı ile ilimizde bulunan konteyner kentteki muhacir kardeşlerimizden 100 aileye ulaştırılmak üzere İl Göç İdaresine gıda kolisinin teslimini gerçekleştirdik. İlk etapta 600 aileye gıda yardımında bulunduk. İnşallah bunu Rabbimizin yardımıyla 1000 aileye ulaştırma azmindeyiz."

Acil gıda ihtiyacı olan Filistin ve İdlib için de katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Özkan, yardım amaçlı sivil toplum kuruluşu faaliyetlerinin devamının ancak bağışlarla mümkün olduğunu, bu nedenle vatandaşların bağış, fitre, sadaka ve zekatlarına talip olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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