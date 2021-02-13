Veremden bağırsakları dışarı alınan Kuyucu, yardım bekliyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 1 yıl önce yakalandığı verem hastalığı sonrası bağırsakları zarar gören Özcan Kuyucu (47), hijyensiz ortamda yaşam mücadelesi veriyor. Bağırsakları dışarı alınarak kolostomi torbasına yerleştirilmiş halde hayata tutunmaya çalışan Kuyucu, ekonomik durumu iyi olmadığı için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

İlçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde oturan Özcan Kuyucu, 1 yıl önce verem hastalığına yakalandı. Hastalık nedeniyle bağırsakları zarar gören ve evinde tek başına yaşam mücadelesi veren Kuyucu, komşularının ve yeğeninin yardımı ile hayata tutunmaya çalışıyor. Mahallede çocukların topladığı karton kutuları ve komşularının aldığı kömür ile evini ısıtmaya çalışan Kuyucu, yetkililerden yardım bekliyor. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 75 kilodan 45 kiloya düşen, bağırsakları dışarı alınarak kolostomi torbasına yerleştirilmiş halde bir yaşam süren Kuyucu, "Bir yıldır bu durumdayım. Hastalandım, böbreklerim çürümüş. Her yerim kurumuş, susuz kalmış. Bağırsaklarım dört beş yerden delinmiş, haberim yok. Beni ambulansla hastaneye götürdüler. Hastanede bir ay yoğun bakımda kaldım. Biraz kendimi topladım. Daha sonra da bir ay serviste kaldım. Orda da kendimi topladım, sonra eve gönderdiler. Aşağı yukarı bir yıldır buradayım. En son dört ay önce gittim hastaneye. Midem komple kesik. Pansumanları yeğenim yapıyor sağ olsun. Bütün her şeyimle o ilgileniyor bir yıldır. Hiçbir gelirim yok. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan ne verirlerse alıp getiriyorlar. Başka da bir gelirim yok. Devletimizden yardım bekliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN