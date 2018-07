Verem Savaş Derneği Camiye Ek Bina Yaptırıyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde faaliyet gösteren Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan, Osmanlar Köyü Camisine ek bina kazandırıyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar Köyü'nde bulunan caminin yetersiz gelmesiyle beraber Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan'ın girişimleri ile yeni bir bina inşa ediliyor. Osmanlar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin talebi üzerine yerine getirilen caminin ek binasında yemekhane ve bayanlar için ibadet yeri olacak.

Bu zamana kadar birçok ev, cami ve okul yaptırdıklarını söyleyen Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan, yardımda bulunan herkese teşekkür etti. Erdoğan konuşmasında, "Biliyorsunuz biz 50 senedir köylerde geziyoruz. Hastayla, fakirle, fukarayla köylü olduğumuz için ilgileniyoruz. Köylerden kendimizi çekemiyoruz daha çok yakında Rasim Doğan'a ait evi yaptık beraber. O arada buranın ihtiyar heyeti geldi. Muhammet Kart başta olmak üzere, ustalar ve buranın muhtarı geldiler. Dediler ki bizim burası hiç sağlıklı değil. Burada böyle bir durum var. Bizde kendilerine dedik ki ne lazım? Bunlar dediler 3 ton demir lazım, tuğla lazım, beton lazım, 250 torba çimento lazım. Bizde bunu arkadaşlarla aramızda konuştuk birlikte şey yaptık. 1 ton demir bir arkadaş alsın, 1 ton demir başka arkadaş alsın, 1 ton demiri de başka arkadaş alsın, tuğlasıyla çimentosunu da bir arkadaş alsın. İnşaata öyle başlandı. Şimdi geldik gördük ki buraya beton atılacak, oraya da bir beton atılacak. Böyle bir mermer olacak. Burada üstte hanımlar namaz kılacak. Altı yemekhane olacak. Sevis alanı olacak ve camiye bir ilave daha yapılmış oluyor. Arkadaşlar çok iştahlı, böyle koşturuyorlar. Bizde bu işleri seviyoruz. Ereğli'de ki arkadaşlarımızla biz her zaman 40 senedir bu sahalarda olduğumuz için çok şeyler yaptık. Hatırlayamadığım kadar evler, okullar, camiler yaptık Allah'a şükür. Hiçbirinde zorlanmadık, bunda da zorlanmadık. Şu ana kadar bize destek veren İşadamı İlhami Yazıcıoğlu, Ankaralı arkadaşım Eczacı Kemal Haberal, Kasap Adem Erdoğan, Bayram Özkayıkçı'dan temin ettiğimiz malzemeleri buraya getirmiş oldum. ve kendi adıma bu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah onların gönüllerine göre her şeyi versin. ve her tarafta bize destek oluyorlar, tabi daha destek olanlar var. Buradan dönüşümde bazı arkadaşları yine arayacağım biçer beton için. Onları da önümüzde ki günlerde şunlar yapılınca birlikte buradan paylaşırız sizinle. Evet, çok güzel bir yer meydana geliyor. Tabii mesele burada gönül ve sevda işidir. Şimdi bu insanlarımız İbadethanenin güzelleştirmesini yapıyorlar, ilavesini yapıyorlar. Bizimde bu bunlara destek olmamız lazım. Tekrar ediyorum bunlar gönül ve sevda işidir. Gönül ve sevdasız bu işler olmaz. Netice itibariyle Allah bize sağlık verdiği müddetçe halkımızın noksanlarını gidermeye çalışacağız. Tabi imkanlar çerçevemiz de. Allah'a şükür bugüne kadar yaptığımız hiçbir iş yarım kalmadı, bundan sonra da yarım kalmayacaktır. Sizlere de teşekkür ederim bu güzel havayı insanlara yansıttığınız için" ifadelerine yer verdi.

Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan'a teşekkür eden Osmanlar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Kart, bayanların rahat ibadet edeceklerini belirtti. Kart, "Önce Hasan abime çok teşekkür ediyorum bizden yardımlarını esirgemediği için. Köylümden, muhtarımdan, azalarımdan, bütün dostlarıma çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Burayı yapmakta bana çok destek verdiler. Yemekhanemizi yaptık, bayanlarımızın yerini yaptık. Burayı da şimdi erkeklerimizin servis alanı yapıyoruz Hasan abimizin de dediği gibi. Üzerine bayanlarımızın ibadetlerini yapması için. İçerisi dar geliyor bundan dolayı burayı genişlettik. Biz istedik Hasan abimiz buluverdi, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm dostlarımdan Allah razı olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. İnşallah biz dernek olaraktan, muhtarlık olarak Hasan abimizin sayesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fazla uzatmaya gerek yok, hizmet devam ediyor, yorulmak yok, yola devam. Burada 150-300 kişiye yemek verebiliyoruz. O kadar huzurluyuz. Daha da güzelleştirmeye, daha da çalışmaya özen gösteriyorum. Yardımı dokunan tüm, ustam ve ekibi de dahil, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Caminin ek bina inşaatının yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. - ZONGULDAK