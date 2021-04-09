Verem Savaş Derneği Başkanı Üstün oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Verem Savaş Derneği Başkanı Üstün oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Verem Savaş Derneği Başkanı Üstün oldu

Karabük'te faaliyet gösteren Verem Savaş Derneği'nin gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulu'nda Ömer Üstün derneğin yeni başkanı oldu.

Karabük'te faaliyet gösteren Verem Savaş Derneği'nin gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulu'nda Ömer Üstün derneğin yeni başkanı oldu.

Karabük Verem Savaş Derneği, yaşanılan olumsuzlukların ardından Olağan Genel Kurulu dernek binasında gerçekleştirildi. yaptı. Tek liste ile girilen seçimde derneğin yeni başkanı Ömer Üstün seçildi.

Başkan Üstün, "Yaşanan tüm tatsızlıkların üstüne sünger çektik. Kongremizi Karabük Verem Savaş Derneği'ne yakışır bir şekilde gerçekleştirdik. Karabük Verem Savaş Derneği Eski Başkanı rahmetli Nevzat Akçin'den aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Yüce Allah yüzümüzü kara çıkartmasın. Bütün dernek üyelerimize teşekkür eder, başta Nevzat Akçin olmak üzere ahirete irtihal etmiş bütün üyelerimize Allah'tan rahmet dilerim" dedi. - KARABÜK

Verem Savaş Derneği Başkanı Üstün oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Cem Yılmaz Murat Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Verem Savaş Derneği Başkanı Üstün oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 00:17:28. #1.14#
title