Verdiği ifadeden vazgeçen Serdar Atasoy yakalandı
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Verdiği ifadeden vazgeçen Serdar Atasoy yakalandı

Verdiği ifadeden vazgeçen Serdar Atasoy yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce FETÖ soruşturmasında tanık sıfatıyla Ankara ve Çanakkale'de dinlenen Serdar Atasoy'un verdiği ifadeden vazgeçmesi üzerine yeniden yakalandığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce FETÖ soruşturmasında tanık sıfatıyla Ankara ve Çanakkale'de dinlenen Serdar Atasoy'un verdiği ifadeden vazgeçmesi üzerine yeniden yakalandığını duyurdu.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Atasoy hakkında verilen 'kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu' gerekçesiyle yakalandığı belirtildi.

Atasoy, Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda etkin pişmanlıkta bulunarak örgütsel faaliyetlerini anlatmış ve hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etmişti.

Konuyla ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Serdar Atasoy'un FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 27.01.2021 tarihinde gözaltına alınmasına karar verildiği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde ve Cumhuriyet Başsavcılığımızda müdafi huzurunda alınan ifadeleri ile sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda etkin pişmanlıkta bulunarak örgütsel faaliyetlerini anlattığı, bu nedenle hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının talep edildiği, soruşturma sonucunda hakkında; silahlı terör örgütüne üye olma (5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2. Maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5/1-2.maddesi), Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık (TCK'nın 220/4. maddesi delaletiyle, TCK'nın 6763 sayılı Kanunun 14. maddesi ile değişik 158/1-e-son, 158/3. ve 43/1, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5/1-2. maddesi) ve resmi belgede sahtecilik (TCK'nın 220/4. maddesi delaletiyle TCK'nın 204/1. maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5/1-2.maddesi) suçlarından cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, sanık Serdar Atasoy'un başka sanıkların yargılanmasına esas olarak tanık sıfatıyla dinlendiği Çanakkale ve Ankara ağır ceza mahkemelerindeki beyanlarında etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini belirtmesi üzerine yargılanmakta olduğu Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesince 'kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu' gerekçesiyle, Ceza Muhakemesi Kanununun 100. maddesi kapsamında çıkarılan yakalama emrine istinaden yakalandığı kamuoyuna duyurulur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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