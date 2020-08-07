Verdiği cevapla güldüren kadını Vali Yırık, evinde ziyaret etti
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Verdiği cevapla güldüren kadını Vali Yırık, evinde ziyaret etti

ELAZIĞ'da, koronavirüs denetimlerine katılan Vali Erkaya Yırık'ın sohbet edip, valiliğe gelmesi için randevu verdiği Nezire Can'ın (54) gülüşmelere neden olan "Bugün olmasa, misafirim var da" cevabı üzerine iptal olan buluşma, Can'ın evinde gerçekleşti.

Verdiği cevapla güldüren kadını Vali Yırık, evinde ziyaret etti
07.08.2020 20:48 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:52

ELAZIĞ'da, koronavirüs denetimlerine katılan Vali Erkaya Yırık'ın sohbet edip, valiliğe gelmesi için randevu verdiği Nezire Can'ın (54) gülüşmelere neden olan "Bugün olmasa, misafirim var da" cevabı üzerine iptal olan buluşma, Can'ın evinde gerçekleşti.

Elazığ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katılan Vali Erkaya Yırık, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını da dinledi. Vali Yırık, sohbet ettiği Nazire Can'a randevu verip, "Bugün saat 14.30'da valiliğimize gelebilir misiniz?" dedi. Nazire Can'ın, "Bugün olmasa, misafirim var da" demesi üzerine Vali Yırık, "Eskiden valiye ulaşılamıyordu, şimdi ise vali çağırıyor ama 'Ben o saatte gelemem' diyor. Sen bana adresini ver de ben randevu alayım" cevabını verdi. Vali Erkaya Yırık, randevu aldığı Nazire Can'ın Sarayatik Mahallesi Ihlamur Sokak'taki evine ziyarete gitti. Eşi Mustafa Can ile birlikte yaşayan Nazire Can, Bingöl'den gelen kız kardeşi ve çocuklarını evde ağırladığı için Vali Yırık'a öyle bir cevap verdiğini söyledi. Vali Yırık, Can'ın yeğeni Rabia Sude Bulut'a satranç ve kitap hediye etti.'SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRMİŞ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Nazire Can'a ziyaret sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Koronavirüse dikkat çekmek için çarşı ziyaretleri yaptığımız sırada Nazire hanım bizi görünce, bana gelmek istediğini söyledi. Ben de bugün 14.30'da gelebilir misin? dedim. Kendisi de 'gelemem misafirim var' dedi. Ben de 'o zaman ben geleyim' dedim ve bugün, bu sözümüzü yerine getirmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyorum ve Nazire hanım kız kardeşini Bingöl'den dün itibarıyla ağırlıyor, misafirleri gelmiş, evde bir coşku ve sevinç var. Haklı gerekçesi olduğunu da görmüş olduk. Dün kendisinin valiliğimize gelememek için haklı bir gerekçesi varsa bugün de bizim kendisine gelmek için haklı bir gerekçemiz oldu. Ben kendisine göz aydını diliyorum. Yeğenimiz Rabia Sude'ye de uzun ömürler temenni ediyorum. İnşallah başarılı, devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı, saliha bir evlat olarak, genç olarak yetişir ve bayrağımıza, ümmeti Muhammed'e hizmet eder. Beni bugün bu saatte kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.Nazire Can da, yeğeninin doğum günü için çarşıya çıktıklarını ifade ederek, "Yeğenimizin doğum günü vardı, dışarıya çıkmıştık. Baktık Vali bey geziniyor. O esnada yeğenim de Vali beyi görmek istedi. Ben de 'hadi görüp bir konuşalım' dedim ve karşılaştık, konuştuk. Vali beyden 'sizinle özel olarak görüşebilir miyiz' dedim, kendisi o zaman 'yarın saat 14.30'da buyurun gelin' dedi. 'Ben misafirim var' deyince 'o zaman ben geleyim size' dedi. Ben de espri yaparak 'buyurun gelin' dedim. Bugün buyurdu geldi. Allah kendilerinden razı olsun, çok teşekkür ederim" diye konuştu.Nazire Can'ın yeğeni Rabia Sude Bulut da hediyeler için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Dün benim doğum günümdü. Vali amcayı gördük, onun yanına gitmek istedim. Teyzeme söyledim. Gittik, zaten bizim de birazcık işimiz vardı onu da gördük."


Kaynak: DHA

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