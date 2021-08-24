Verçenik Dağı'na 16 saatte tırmanan Erzurumlu dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Verçenik Dağı'na 16 saatte tırmanan Erzurumlu dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı

Verçenik Dağı'na 16 saatte tırmanan Erzurumlu dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Kültür Sanat

Erzurum'da bir grup dağcı, Erzurum ile Rize sınırındaki Verçenik Dağı'nın zirvesine 16 saatte tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Erzurum'da bir grup dağcı, Erzurum ile Rize sınırındaki Verçenik Dağı'nın zirvesine 16 saatte tırmanarak Türk bayrağı açtı.

DADAK Doğa Sporları Kulübü üyesi dağcılar, beraberindeki "Dağların oğlu" lakaplı İspir Belediyesi turizm görevlisi Bülent Erkan ile Erzurum ve Rize sınırında bulunan yaklaşık 3711 rakımlı Verçenik Dağı'na tırmanış için İspir ilçesinin Yedigöl Mahallesi'ndeki yaklaşık 2300 rakımda kamp kurdu.

Daha sonra rotasını oluşturan dağcılar, buradan yaklaşık 1400 metre yüksekteki zirveye 16 saatte tırmanarak Türk bayrağı açtı.

DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, AA muhabirine, Verçenik Dağı'nın teknik açıdan çok zor bir dağ olduğunu söyledi.

"Dağın güney tarafı daha teknik ve keyifli"

Genel olarak Verçenik Dağı'nın kuzey tarafının çok yoğun kullanıldığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Aynı dağın güneyinin Erzurum'da daha az kullanılması turizm açısında güzel durum değil, daha fazla insanın tırmanışlarda güney rotasını kullanmasını istiyoruz. Dağın güney tarafı daha teknik ve keyifli rota olmasına rağmen az kullanılıyor. Biz de güney rotaya dikkati çekmek ve bu rotayı tanıtmak için tırmanış gerçekleştirdik. Türk bayrağımızı açarak etkinliğimizi sorunsuz şekilde tamamladık."

Tekin, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'a bölgenin turizme kazandırılması için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Verçenik Dağı'na 16 saatte tırmanan Erzurumlu dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı
Verçenik Dağı'na 16 saatte tırmanan Erzurumlu dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı
Verçenik Dağı'na 16 saatte tırmanan Erzurumlu dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı
Verçenik Dağı'na 16 saatte tırmanan Erzurumlu dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Barış Arduç Burak Özçivit
Spor Muslera Ali Koç Arda Güler Arda Turan Mert Günok
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Verçenik Dağı'na 16 saatte tırmanan Erzurumlu dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 12:48:07. #1.15#

title