Veraset ilamı için adliyeye gelen yaşlı adama tutuklanma şoku

07.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:19

Samsun'da adliyeye veraset ilamı için gelen 72 yaşındaki yaşlı adam, hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. Olaya tepki gösteren yaşlı adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan M.K. (72), veraset ilamı için geldiği Samsun Adliyesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yakalamasının bulunduğu ortaya çıktı. Adliyede polis tarafından gözaltına alınan M.K., gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Haksızlığa uğradığını iddia eden M.K, "Benim 17 yaşındaki çocuğuma tuzak kurdular ve ben bu suçu üzerime aldım. Haksız yere ceza aldım. Bana mahkeme kağıdı gelmedi. Suçsuz yere gözaltına alındım" diyerek bağırıp çağırdı.



Polisler tarafından güçlükle yatıştırılan yaşlı adam, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA