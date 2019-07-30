Veocel yeni teknolojisini tanıttı

Veocel, tüketim öncesi pamuklu kumaşlar artıklarının ileri dönüşümünü içeren yeni eco cycle teknolojisini 2019 IDEA konferansında tanıttı.

Lenzing Grubun nonwoven sektöründe faaliyet gösteren markası Veocel, tüketim öncesi pamuklu kumaşlar artıklarının ileri dönüşümünü içeren yeni eco cycle teknolojisini tanıttı. Nonwoven ve işlenmiş kumaşlar alanında dünyadaki en büyük etkinliklerden 2019 IDEA konferansında tanıtılan yeni teknolojisiyle Lenzing, konferansta en iyi yeni elyaf/ham maddenin tanıtımı alanında hammadde başarı ödülüne de layık görüldü.

Lenzing AG CCO'su Robert van de Kerkhof, "Sürdürülebilir elyafların ve eco cycle gibi teknolojilerin nonwoven endüstrisinin geleceğini temsil ettiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir girişimler dünya çapında hız kazandıkça, ıslak mendil sanayinin plastikler ve çevresel açıdan sürdürülebilir olmayan diğer ürünlerden arınmasını desteklemekten heyecan duyuyoruz. 2019 yılında sırada bekleyen çok sayıda birlikte markalama ortaklığıyla, önümüzdeki yıllarda Veocel markasını daha büyük fırsatların ve nonwoven sanayisini daha yeşil bir geleceğin beklediğinden eminim" dedi.

Nonwoven nedir?

Nonwovenlar, değişik tipteki elyafların farklı metotlarla işlenmesiyle oluşturulan yüksek performanslı dokunmamış kumaşlardır. Nonwovenlar geleneksel tekstillerin görünüşüne bürünebilir, dokunmuş kumaşların dayanıklılığını ve dokusunu taklit edebilir, hatta bir sünger gibi kalınlık ve emicilik özellikleri gösterebilir.

Nonwovenlar günümüzde geniş kullanım alanlarıyla modern hayatın her aşamasında sorunlara hızlı, kolay ve etkili çözümler bulunmasını sağlamakta ve hijyenik kullan-at ürünlerden filtrelere, inşaat sektöründen ev ve araba dekorasyonuna kadar bir çok alanda kullanılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA