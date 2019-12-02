02.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:28

Vestel'in üst segment akıllı telefon serisi Z'nin yeni üyesi Venus Z40 satışa çıktı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Z40, 16+5 MP arka ve 8 MP açılır pop-up ön kamerasıyla kamera deneyimi sunuyor.

Portre modu, yüz güzelleştirme modu ve yapay zeka modlarına da sahip Z40, sınırsız tam amoled ekranı ile de öne çıkıyor.

Venus Z40 ayrıca, 6.4 inç Gorilla Glass 5 kırılmaz cam ve tam Amoled ekranla geliyor.

NFC, kablosuz şarj özellikleriyle ve ekrana gömülü parmak izi sensörü özelliklerini sunan Venus Z40, aralık ayında lansmana özel 3 bin 149 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Kaynak: AA