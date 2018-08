Venus Go Satışa Çıkıyor

Vestel, Şubat ayında Barselona'da düzenlenen Mobile World Congress'de tanıttığı Venus Go modelini 10 Ağustos'ta satışa sunuyor.

Özellikle ilk kez akıllı telefon deneyimi yaşayacaklara hitap edecek telefon, yeni ve yeniden tasarlanan uygulamalar ile oluşturulan Android'in son sürümü 8.1 Oreo'nun Go Edition versiyonu ile üretildi. Yapılan bilgilendirmede; telefon hafızasında çok daha az yer kaplayan ve bu sayede kullanıcıya Android'in diğer versiyonlarına göre 2 katına kadar daha fazla kullanım alanı sunan Go Edition sürümünde, özelleştirilmiş Google uygulamaları olan Google Go, Files Go, Gmail, Maps Go, YouTube Go ve Asistan ön yüklü olarak geliyor. Bu uygulamalar da diğer Google uygulamalarına göre yüzde 50'ye kadar daha az yer kaplıyor.

ÖZELLİKLER

5 inç HD IPS 2.5D özellikli ekranı, 1.3 Ghz 4 Çekirdekli Qualcomm işlemcisi ile gelen Venus Go; müşterilerine özel bulut hizmeti VCloud'dan 50 GB depolama alanını 1 yıl boyunca ücretsiz sunuyor.

