Venüs En Parlak Haline Bürünecek! Dünya'dan Görebileceğiz Venüs, 28 Nisan Salı günü en parlak haline bürünecek ve Dünya'dan kolaylıkla görülebilecek.

Venüs, 28 Nisan Salı günü en parlak haline bürünecek ve Dünya'dan kolaylıkla görülebilecek.

Venüs En Parlak Haliyle Karşımıza Çıkacak

Süper Ay görüntüsünden sonra tüm Dünya yeni bir gökyüzü olayına daha hazırlanıyor. Dünya'ya benzerliği ile bilinen ve ikiz gezegen olarak da isimlendirilen Venüs en parlak haliyle karşımıza çıkacak.

Dünya'ya en yakın gezegen olarak dikkat çeken Venüs, aynı zamanda gökyüzünde Ay'dan sonra en parlak gezegen olarak biliniyor.

28 Nisan Salı günü Venüs, Jüpiter'den dokuz kat ve en parlak yıldız olan Sirius'tan da 20 kat daha parlak bir hal alacak ve Mayıs ayına kadar bu şekilde kalacak.

Mayıs'a kadar sahip olduğu parlaklıkla Dünya'dan rahatlıkla görülebilecek olan Venüs, Mayıs'tan itibaren ise parlaklığını kaybetmeye başlayacak.