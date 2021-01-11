Ventilli maske nedir? Ventil nedir? THY neden Ventilli maskeyi yasakladı? Ventilli Maske zararları nelerdir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kişilerin halka açık yerlerde maske takması zorunlu. Birçok maske çeşidi içerisinde en iyisi, en güvenlisi hangisi vatandaşlar sürekli merak ediyor. Son olarak THY, uçuşlarda ventilli maske takılmaması gerektiğini söyledi. Bununla beraber vatandaş, Ventilli maske nedir, zararları neler? merak etmeye başladı!

Maskeler, özellikle koronavirüsün yayılmasının ardından hayatımızın çok büyük bir yerini kaplıyor. Vatandaşlar hem kendilerini hem de ailelerini hastalıktan korumak için farklı maske türlerini araştırıyor ve kullanıyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün yaptığı açıklamada uçuşlarda ventilli maske kullanılmamasını açıkladı. Peki neden? Vatnadaşlar, Ventilli maske nedir? THY neden Ventilli maskeyi yasakladı? Ventilli Maske zararları nelerdir? merak ediyor. İşte tüm detayları!

VENTİL NEDİR? VENTİLLİ MASKE NEDİR?

Ventil maskelerin ön yüzünde olan yuvarlak o plastik kısımdır. Filtreli maskelerde tek taraflı çalışan, havayı olduğu gibi dışarı çıkaran parçalardır. Maskenin geri kalanının tamamı filtredir. Ventil filtreleme işi yapmamaktadır.

VENTİLLİ MASKE ZARARLARI NELERDİR?

Ventil maskelerin özelliği nefesinizi içeride tutmaz ön yüzdeki plastik yuvarlık kısım olan ventil aracılığı ile nefesinizi dışarıya aktarır. Bu durum hastalık içi sıkıntılıdır. Ventil maske kullanan corona virüs hastaları hatsalığı ve bulaşıcı mikropları olduğu gibi dışarı yaymaktadırlar. Ventil maskelerin kullanım süreleri vardır. Halkımızın büyük bir çoğunluğu bu tür maskeleri tercih etmektedirler. Fakat bu durum hastalık riskini ciddi oranda arttırmakta ve yaymaktadır.

THY VENTİLLİ MASKEYİ NEDEN YASAKLADI?

Türk Hava Yolları THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün yaptığı açıklamada, "Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım." ifadelerinde bulunarak neden ventilli maske kullanılmaması gerektiğini açıkladı!