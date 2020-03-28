Ventilatör cihazı nedir? Ventilatör nedir, ne işe yarar? Coronavirüs salgınının kişide nefes almada zorluğa neden olmasıyla ventilatör (solunum cihazı) sistemlerine ihityaç arttı. Peki, ventilatör ne demek? Hastanın nefes almakta güçlük çektiği durumlarda mekanik ventilatörler ile solunum desteği verilir. Ventilatör cihazı nedir? Ventilatör ne işe yarar?

Mekanik ventilatör, kişiye solunum desteği sunan cihazlardır ve iki türü vardır, iki şekilde kullanılır. Ventilatör kullanım şekli ve düzeyini ise Nörolog ya da göğüs hastalıkları uzmanlarının kararlaştırmaları gerekiyor. Solunum cihazları olarak bilinen ventilatörler bilgisayar destekli olarak uygulanır. Aynı zamanda elle çalıştırılan solunum destekleri de mevcuttur. İşte, ventilatör (solunum cihazı) hakkında detaylar...

VENTİLATÖR NEDİR?

Ventilatör, solunum cihazı olarak bilinir. Diğer adı ise respiratör'dür. Türkçe karşılığı "Solutucu" veya "solunum cihazı"dır. Genellikle ALS hastalarında kullanılsa da solunum sıkıntısı çeken doktorun uygun gördüğü tüm hastalara uygulanabilir.

VENTİLATÖR NE İŞE YARAR?

Nefes alma durumu yetersiz olan hastaların akciğerlerine solunabilir hava hareketi sağlayan mekanik solunum cihazları ventilatörler, bilgisayarlı mikroişlemci kontrollü olarak günümüzde kullanılsa da, elle çalıştırılan torba valf maskesi türlei de bulunuyor. Ağırlıklı olarak yoğun bakım tıbbı, evde bakım ve acil tıpta ve anesteziyolojide kullanılır.