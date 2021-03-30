Venom Mix mucizesi Türkiye'de hızla yükseliyor

Güzellik ve cilt bakımı denilince akla bir çok hizmet gelmektedir. Cilt bakımı, cilt sağlığı açısından başta kadınlar olmak üzere herkesin önem verdiği bir konudur.

Doğru bakım yöntemleri ile desteklenmeyen ciltler; beslenme bozuklukları, uyku düzensizlikleri, sigara - alkol gibi zararlı alışkanlıklar ve çevresel faktörler sebebi ile hızlı yıpranır, ışıltısını kaybeder ve çabuk yaşlanır. Tüm bu olumsuz etkilerin önüne geçmek için doğru cilt bakımı yöntemlerini rutin hale getirmeniz gerekir.

Venom Güzellik Merkezi tarafından marka patenti bulunan, özel cihazlar ve özel kürlerden yapılan VENOM MİX bakım koktyli acısız ve doğal bir yöntem olup yaşlanan doku kaybı ve hücre yeniden onarılmasını sağlıyor. Düzenli olarak 1 ay devam edilmesinde gözle görülür ve hissedilen bir sonuç doğurmaktadır. Venom Mix mucizesi cilt tonu eşitsizliği, matlık, küçük gözenekler ve akne izleri gibi vücudumuzun sürekli dışarıyla temas ettiği dokularda kullanılır.

Manuel yapılan bir uygulama olan Venom MixRoza, Egzama'nın gözüktüğü en hassas ciltlerde bile gönül rahatlığı ile kullanılmaktadır. Başarılı iş kadını Aycan SAKINÇ'ın kurucusu olduğu bu özel hizmet şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı.

Kaynak: Bültenler