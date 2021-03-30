Venom Mix mucizesi Türkiye'de hızla yükseliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Venom Mix mucizesi Türkiye'de hızla yükseliyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Venom Mix mucizesi Türkiye'de hızla yükseliyor

Güzellik ve cilt bakımı denilince akla bir çok hizmet gelmektedir. Cilt bakımı, cilt sağlığı açısından başta kadınlar olmak üzere herkesin önem verdiği bir konudur.

Doğru bakım yöntemleri ile desteklenmeyen ciltler; beslenme bozuklukları, uyku düzensizlikleri, sigara - alkol gibi zararlı alışkanlıklar ve çevresel faktörler sebebi ile hızlı yıpranır, ışıltısını kaybeder ve çabuk yaşlanır. Tüm bu olumsuz etkilerin önüne geçmek için doğru cilt bakımı yöntemlerini rutin hale getirmeniz gerekir.

Venom Güzellik Merkezi tarafından marka patenti bulunan, özel cihazlar ve özel kürlerden yapılan VENOM MİX bakım koktyli acısız ve doğal bir yöntem olup yaşlanan doku kaybı ve hücre yeniden onarılmasını sağlıyor. Düzenli olarak 1 ay devam edilmesinde gözle görülür ve hissedilen bir sonuç doğurmaktadır. Venom Mix mucizesi cilt tonu eşitsizliği, matlık, küçük gözenekler ve akne izleri gibi vücudumuzun sürekli dışarıyla temas ettiği dokularda kullanılır.

Manuel yapılan bir uygulama olan Venom MixRoza, Egzama'nın gözüktüğü en hassas ciltlerde bile gönül rahatlığı ile kullanılmaktadır. Başarılı iş kadını Aycan SAKINÇ'ın kurucusu olduğu bu özel hizmet şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Venom Mix mucizesi Türkiye'de hızla yükseliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 08:15:46. #1.16#
title