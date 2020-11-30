Venezuella lideri Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Venezuella lideri Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı

30.11.2020 10:58 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:03
Venezuella lideri Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı

Venezuella lideri Nicolas Maduro, "Venezuella ve halkımızla ilgili gerçekler için mücadeleye katılıyorum" diyerek canlı yayında telefon numarasını paylaştı.

Venezuella lideri Nicolas Maduro, "Venezuella ve halkımızla ilgili gerçekler için mücadeleye katılıyorum" diyerek canlı yayında telefon numarasını paylaştı.

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya platformu Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı. Binlerce kişiyi hayrete düşüren Venezuella lideri Maduro, yayınladığı video mesajda "Venezüella, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" dedi. ?Maduro'nun paylaştığı numaranın WhatsApp ile Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve 'Venezuella Devlet Başkanı' ifadelerinin yer aldığı görüldü. Numarasını paylaşan Maduro daha sonra resmi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda da kendisine gönderilen mesajların videosunu paylaştı. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Bir normalleşme adımı daha! BDDK'dan TL için yeni hamle
Bir normalleşme adımı daha! BDDK'dan TL için yeni hamle
Bal kabağı ile spor yapan fenomenin iç çamaşırı koptu
Bal kabağı ile spor yapan fenomenin iç çamaşırı koptu

Venezuella lideri Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin
Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin
Güney Kore'de çocuklar ve kadınları şantajla cinsel içerikli videolarını paylaşmaya zorlayan çetenin liderine 40 yıl hapis
Güney Kore'de çocuklar ve kadınları şantajla cinsel içerikli videolarını paylaşmaya zorlayan çetenin liderine 40 yıl hapis
Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı
Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur İrem Derici Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tisserand Orhun Ene Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Venezuella lideri Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 11:09:23. #1.14#
title