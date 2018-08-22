Venezuela'da 7.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

VENEZUELA'DA 7.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Venezuela'da 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÖLÜ YA DA YARALI KONUSUNDA BİLGİ VERİLMEDİ

Venezuela'nın Irapa kentinin 22 kilometre güneybatısında meydana gelen depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı.