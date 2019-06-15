Venezuelalıların komşu ülkelere göçü sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM), son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'dan Peru'ya bir günde 5 bin 400 kişinin geçtiğini duyurdu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bölgedeki sözcülerinden Regina de la Portilla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binlerce Venezuelalı vatandaşın, güvenlikleri için Peru sınırına ulaştığını bildirdi.

Peru sınırını geçen yaklaşık 5 bin 400 Venezuelalı için gerekli tedbirleri almaya başladıklarını anlatan Portilla, karşılaştıkları pek çok kişinin günlerdir yemek yemediğini ve açık havada kötü şartlarda uyuduklarını belirtti.

Portilla, Peru'ya ulaşan Venezuelalılar için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Ülkesini terk eden Venezuelalıların sayısı 4 milyona çıktı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden geçen hafta yapılan ortak yazılı açıklamada, Venezuela halkının ülkeyi hızla terk etmesinin şaşırtıcı boyutlarda olduğu ifade edilmişti.

Venezuela'da 2015 sonu itibarıyla ülkeyi terk edenlerin sayısının 695 bin kişi olduğu anımsatılan açıklamada, dünya çapında şimdiye kadar ise 4 milyon Venezuelalı mülteci ve göçmenin komşu ülkelere sığındığı ifade edildi.

Açıklamada, bu Venezuelalı mülteci ve göçmenlerden 1,3 milyonunun Kolombiya'ya, 768 bininin Peru'ya, 263 bininin Ekvador'a, 130 bininin Arjantin'e, 288 bininin Şili'ye ve 168 bininin Brezilya'ya, geri kalanların da Meksika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine sığındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA