Venezuelalı Muhalif Lider Lopez: "Geri Adım Atmak Yok"

Venezuela'nın önde gelen muhalif liderlerinden Leopoldo Lopez, cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alındı.



Lopez, başkent Caracas'taki evinin önünde toplananları Venezuela bayrağı ile selamladı. Kalabalık, 'halk senin yanında' sloganları atarak Lopez'e destek oldu.



Muhalif lider yaptığı yazılı açıklamada, "Özgürlük için savaşmak hücreye geri dönmekse bu riski seve seve göze alırım" dedi.



Lopez'in partisinden Freddy Guevara'nın okuduğu açıklamada şöyle denildi: "Bu (ev hapsine alınmam) özgürlüğe atılan bir adım. Verdiğim mücadeleden ne pişmanlık duyuyor ne de bu mücadeleyi bitirmeyi planlıyorum. Rejime karşı dik duruşumu, gerçek adalete, birlik ve beraberliğe, değişime ve özgürlüğe inancımı koruyorum."



46 yaşındaki siyasetçi, 2014 yılında 'halkı ayaklanmaya çağırarak şiddet olaylarını körüklediği' gerekçesiyle tutuklanmış, 14 yıl hapse mahkum edilmişti. O yılki hükümet karşıtı gösterilerde 43 kişi hayatını kaybetmişti.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, üç yıldır askeri cezaevinde tutulan Lopez'in sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine alındığını duyurdu.



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Tags: Muhalefet Venezuelalı yok adım Geri Nicolás Maduro lider Lopez: muhalif Venezuela atmak Gepost: 09 juli 2017