Venezuelalı Muhalif Guaido, Rusya ve Çin'den Taraf Değiştirmesini İstedi

KARAKAS (İHA) – Kendisini Venezuela'nın "Geçici Devlet Başkanı" ilan eden Milli Meclis Başkanı Juan Guaido, Rusya ve Çin'den yardım istediğini açıkladı.

Kendisini Venezuela'nın "Geçici Devlet Başkanı" ilan eden Milli Meclis Başkanı Juan Guaido, resmi Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen Rusya ve Çin'i de yanına çekmeye çalışıyor. Guaido, Rusya ve Çin'den yardım istediğini duyurdu. Guaido, Çin ve Rusya ile yaptığı görüşmede, taraf değiştirmeleri halinde onların menfaatlerine daha iyi hizmet edeceğini söylediğini açıkladı. Guaido "Rusya ve Çin'e yakışan, ülkenin istikrarı ve bir hükümet değişikliğidir. Maduro, Venezuela'yı korumaz, o hiç kimsemin yatırımını korumaz, bu ülkeler iyi bir anlaşma olmaz" dedi.

Çin, görüşmeyi yalanlamadı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang düzenlediği basın toplantısında, "Guaido ile irtibatta bulundunuz mu?" şeklindeki bir soruya "Venezuela'daki durumla ilgili olarak çeşitli vasıtalarla bütün taraflarla yakın iletişim içindeyiz" dedi. Geng Shuang, Çin'in Venezuela işbirliğinin karşılıklı menfaat, kalkınma ve eşitlik prensibine dayalı olduğunu belirterek, "Durum hangi şekilde gelişirse gelişsin Çin ile Venezuela arasındaki işbirliğinin zarar görmeyeceğini inanıyoruz" cevabını verdi.

ABD'den fırsatçılara tehdit

ABD pazartesi günü, Maduro'yu Başkanlıktan istifaya zorlamak için Venezuela Devlet Petrol Şirketi PDVSA'ya karşı yaptırım uygulamaya başladı. Venezuela Merkez Bankası'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne euro karşılığı altın satmayı planladığı, ABD'li yetkililerin de Rusya ve diğer ülkeleri, son dakika petrol ve altın yağmalama konusunda uyarıda bulunduğu iddia edilmişti. ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçiliğine gönderdiği sosyal medya mesajından Venezuela'dan altın aktarımı yapan herhangi bir kimsenin ABD'nin yaptırımına tabi tutulacağı uyarısında bulundu.

İkinci 6 yıllık dönem başkan olarak görev yapacağını söyleyen Maduro, muhalefeti ABD destekli teşebbüs suçluyor. - KARAKAS

Kaynak: İHA